Коронавирус выявлен в 35 странах мира

За исключением материковой части Китая, число пациентов, инфицированных коронавирусом, в мире достигло 2,438 тыс. человек.

За последние сутки оно увеличилось на 234 случая. Об этом со ссылкой на South China Morning Post пишет Verelq.

По информации издания, число скончавшихся коронавируса выросло с 26 до 37 человек: 12 человек умерли в Иране, девять — в Южной Корее, семь — в Италии, четыре — в Японии, два — в Гонконге. Также по одной смерти зафиксировано во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 893 — в настоящее время выявлено в Южной Корее. В Японии зарегистрированы 838 случаев, более 630 из них — пассажиры и члены экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Общее число стран, в которых выявлены случаи заболевания, в настоящий момент составляет 35.

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