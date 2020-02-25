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Главная » Украина » Политика
17:00 25 Февраля 2020 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

«Слуга народа» посоветовал не искать «папиков» в Раде этого созыва

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что в парламенте девятого созыва не стоит искать богатых «папиков».

Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».

«В этом парламентском созыве папика найти будет сложно, однозначно вам скажу. Потому что концентрация богатых людей [в парламенте] снизилась в разы — в десятки раз. И не увеличится», — подчеркнул он.

Так Качура отреагировал на вопрос ведущих, что нужно делать молодым людям, чтобы купить квартиру в Украине. Среди вариантов в качестве шутки было озвучено предложение по поиску «папика».

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ипотеку, которую сейчас предоставляют украинские банки, трудно выплачивать, если не «торговать наркотиками или оружием».

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Тэги: рада

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