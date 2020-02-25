В Ровенской области на сельской дискотеке штакетиной убили 20-летнего парня

Телесные повреждения оказались не совместимы с жизнью.

В начале ноября прошлого года в Ракитинскую ЦРБ доставили 20-летнего парня с проломленным черепом. Несмотря на все усилия медиков, потерпевший скончался от открытой черепно-мозговой травмы и повреждений мозга. Установлено, что проломили голову погибшему штакетиной от забора.

Сыщики установили, что травмы парню нанес житель Старого Села, куда потерпевший вместе с друзьями приехал на дискотеку. Выяснение отношений выпивших молодых людей закончилось трагично для обоих. Суд приговорил лишившего жизни парня к семи с половиной годам тюрьмы.

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