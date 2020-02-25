Бельгийский карнавал раскритиковали за шутки над евреями

Европейская комиссия назвала «несовместимым с европейскими ценностями» карнавал в бельгийском городе Алст, на котором высмеяли ортодоксальных евреев.

Представитель мэра города Петер ван ден Боссе заявил, что у жителей города не было желания никого оскорблять. По его словам, в дни карнавала люди могут делать, что хотят, сообщает BBC.

На карнавале были участники в огромных меховых шапках и с накладными носами – карикатурное изображение евреев-ортодоксов. Евреев также изображали молящимися у стены, на которой было написано «плачущий муравей» (на голландском языке – de klaugmier, Стена Плача по-голландски – klaagmuur).

Представитель министерства иностранных дел Израиля Юваль Ротем в Twitter обвинил город Алст в «позорных проявлениях антисемитизма».

«Это совсем не антисемитизм», – уверяет Петер ван ден Боссе. Он утверждает, что темы карнавала основаны на том, как жители города понимают содержание мировых новостей.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Скинас назвал карнавал «позорным».

«Это должно прекратиться. Этому нет места в Европе», – написал он в Twitter.

Город Алст расположен в 31 км к юго-западу от Брюсселя, руководит им Новый фламандский альянс, националистическая партия, выступающая за независимость Фландрии от Бельгии.

В прошлом году на карнавале также использовали карикатурное изображение евреев. Это вызвало такое возмущение, что карнавал вычеркнули из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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