Отец зарезал спящего сына и получил минимальный срок
Пенсионер оказался на закате жизни в тюрьме за убийство своего сына.
В Коростени Житомирской области к семи годам тюрьмы приговорили местного жителя, обвиняемого в убийстве собственного сына.
Мужчина-пенсионер, ранее не имевший проблем с законом, лишил жизни молодого мужчины после бытовой ссоры. Взяв нож, он вошел в комнату, в которой спал сын, и нанес ему единственный удар в грудь. Сталь клинка пронзила сердце, аорту и бронхи. Смерть настигла спящего практически мгновенно.
Пенсионер не отрицал своей вины, и суд приговорил его к минимальному наказанию, предусмотренному санкцией вменяемой ему статьи Уголовного кодекса.
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