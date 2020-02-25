Знаменитый оперный певец извинился за сексуальные домогательства

79-детний Пласидо Доминго извинился перед женщинами и подал в отставку с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса.

Около двух десятков женщин обвинили Доминго в домогательствах и ненадлежащем поведении, сообщает BBC.

«Я хочу, чтобы они знали, что я действительно извиняюсь за боль, которую я причинил им, – заявил Доминго в интервью Los Angeles Times. – Я принимаю полную ответственность за свои действия».

В своем заявлении Доминго подчеркнул, что в последние несколько месяцев много размышлял по поводу обвинений, выдвинутых коллегами.

Его заявление было опубликовано после расследования, проведенного профсоюзом, который представляет интересы оперных исполнителей. Расследование подтвердило факты сексуальных домогательств, в том числе на рабочем месте.

Обвинения, которые относятся к 1980-м годам, были впервые опубликованы в августе агентством Associated Press.

Доминго – один из самых известных оперных исполнителей. С 1962 года он женат на Марте Орнелас, это его второй брак.

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