Французская деревня объявила конкурс на расшифровку таинственной надписи

Деревня Плугастель в Бретани объявила конкурс на расшифровку таинственной надписи на скале после того, как ученые не смогли прочесть ее.

В понедельник победители разделили призовой фонд в размере 2000 евро.

Мэр Доминик Кэп сказал, что переводы отличались, но истории были «очень похожи». Победители конкурса пришли к мнению, что надпись была сделана в память об умершем человеке, сообщает BBC.

Один из победителей конкурса Ноэль Рене Тудич, учитель английского языка и эксперт по кельтскому языку, считает, что автор надписи говорил на бретонском языке XVIII века.

Два других победителя, историк Роже Фалиго и художник Ален Робе, также считают, что текст написан на бретонском языке, но добавляют, что некоторые слова являются валлийскими.

Обнаруженная несколько лет назад 20-строчная надпись сделана на метровой плите в бухте. Надпись видна только во время отлива.

Наряду с обычными французскими буквами, некоторые из которых перевернуты, есть буквы в скандинавском стиле. Видны даты – 1786 и 1787. Есть также изображение корабля и сердца, увенчанного крестом.

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