Французская деревня объявила конкурс на расшифровку таинственной надписи
Деревня Плугастель в Бретани объявила конкурс на расшифровку таинственной надписи на скале после того, как ученые не смогли прочесть ее.
В понедельник победители разделили призовой фонд в размере 2000 евро.
Мэр Доминик Кэп сказал, что переводы отличались, но истории были «очень похожи». Победители конкурса пришли к мнению, что надпись была сделана в память об умершем человеке, сообщает BBC.
Один из победителей конкурса Ноэль Рене Тудич, учитель английского языка и эксперт по кельтскому языку, считает, что автор надписи говорил на бретонском языке XVIII века.
Два других победителя, историк Роже Фалиго и художник Ален Робе, также считают, что текст написан на бретонском языке, но добавляют, что некоторые слова являются валлийскими.
Обнаруженная несколько лет назад 20-строчная надпись сделана на метровой плите в бухте. Надпись видна только во время отлива.
Наряду с обычными французскими буквами, некоторые из которых перевернуты, есть буквы в скандинавском стиле. Видны даты – 1786 и 1787. Есть также изображение корабля и сердца, увенчанного крестом.
Новости по теме
Канадец Жан Ванье основал глобальную сеть L’Arche во Франции в 1964 году и умер в прошлом году в возрасте 90 лет. В прошлом году L’Arche International заказала расследование…
В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.
Бенжамен Гриво снял в пятницу свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после того, как появилось видео сексуального содержания с его участием.