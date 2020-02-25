Скандал: Руководитель госпредприятия вместе с отцом торговали запрещенными веществами

И отделались условными сроками.

На днях Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра признал виновными в сбыте прекурсоров двух Сергеев Гундерсенов – отца и сына.

Младший, 34-летний Сергей Гундерсен, будучи и. о. директора госпредприятия «Днепропетровский государственный проектный институт жилого и гражданского строительства «Днепргражданпроект», обвинялся в реализации запрещенных веществ, используемых при изготовлении наркотиков. Помогал ему в этом его отец-пенсионер.

Как выяснили «Власти», из сырья, реализуемого Гундерсенами, члены престцупной группы изготавливали так называемые «соли» – сильные психотропные вещества, вызывающие моментальную зависимость и амфетамин.

Несмотря на тяжесть вменяемых преступлений, оба подсудимых приговорены к пятилетним тюремным срокам с отсрочкой в два и три года.

Ранее Сергей Гундерсен-младший занимал должность заснасальника Управления молодежи и спорта Днепропетровской облгосадминистрации.

Тэги: днепр, гендерсен сергей, госпредприятие, прекурсоры