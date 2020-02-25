Ликвидатор ЧАЭС и продавщица обманывали людей по схеме «ваш ребенок в полиции»

Они пытались сделать преступления системой, но довольно быстро попали в поле зрения правоохранителей.

В Киевской области вынесли приговор ранее дважды судимому инвалиду и ликвидатору аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мужчина вместе с подельницей, работающей продавцом в магазине, обманывали ничего не подозревающих граждан по хорошо отлаженной схеме.

Выглядело это следующим образом: выдавая себя за полицейского, мужчина требовал от людей, которым звонил различные суммы денег за освобождение их якобы арестованных родственников. В одном случае мошенники получили 650 долларов, во втором – 150. Но затем их преступную деятельность пресекли правоохранители.

В итоге, учитывая прежние судимости и еще не отбытый условный срок, обвиняемого приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Его подельница отделалась двумя годами лишения свободы с годичной отсрочкой.

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