Ликвидатор ЧАЭС и продавщица обманывали людей по схеме «ваш ребенок в полиции»
Они пытались сделать преступления системой, но довольно быстро попали в поле зрения правоохранителей.
В Киевской области вынесли приговор ранее дважды судимому инвалиду и ликвидатору аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мужчина вместе с подельницей, работающей продавцом в магазине, обманывали ничего не подозревающих граждан по хорошо отлаженной схеме.
Выглядело это следующим образом: выдавая себя за полицейского, мужчина требовал от людей, которым звонил различные суммы денег за освобождение их якобы арестованных родственников. В одном случае мошенники получили 650 долларов, во втором – 150. Но затем их преступную деятельность пресекли правоохранители.
В итоге, учитывая прежние судимости и еще не отбытый условный срок, обвиняемого приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Его подельница отделалась двумя годами лишения свободы с годичной отсрочкой.
Новости по теме
Если он не сдержится, то отправится в места лишения свободы минимум на три года.
Долгое время полиции не удавалось выйти на след злоумышленника.
Странное объяснение должно было убедить суд в случайности произошедшего.