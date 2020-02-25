В Техасе убежавшая овчарка явилась в полицию
Чико настолько впечатлил сотрудников департамента полиции города Одесса, штат Техас, что те решили, что он достоин работать в их команде.
Полицейские были удивлены, когда годовалая немецкая овчарка появилась в участке около 3:30 утра.
На собаке был ошейник, но идентификационная бирка потерялась. Поэтому сотрудники полиции вызвали специалистов, чтобы проверить, есть ли у пса микрочип, сообщает Metro.
Пес поиграл немного с полицейскими. Но до того, как появились специалисты по контролю за животными, он решил, что пора возвращаться домой к своему хозяину.
Эдвард Альварадо ничего не знал о приключении Чико, пока его племянник не рассказал ему на следующий день, что видел фотографии пса в Facebook.
Чико настолько впечатлил полицейских, что те решили, что он достоин работать в их команде.
Как рассказал сержант Расти Мартин, полицейские были разочарованы, когда пес убежала так же быстро, как и появился. Но все были счастливы, когда Эдвард, который живет в миле от участка, позвонил и сказал, что с Чико все порядке.
«Мы с облегчением узнали, что он благополучно вернулся к своему владельцу. Чико, добро пожаловать в любое время», – написано на странице департамента полиции Одессы в Facebook.
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