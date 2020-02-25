НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
17:42 25 Февраля 2020 Просмотров 357   КомментариевКомментарии

Жестокий убийца, обжаловав приговор, получил еще больший срок

Практически максимально возможное наказание, согласно украинского законодательства, постигло душегуба.

Жестокое убийство произошло в Никополе 25-го июня 2018 года. Тогда пьяный квартирант убил соседку по квартире, нанеся ей 16 ножевых ранений. По данным следствия, убийство нелюдь совершил из мести – накануне он поссорился с потерпевшей, и затаил обиду.

Никопольский горрайонный суд признал убийцу виновным ,и приговорил к 12-ти годам лишения свободы. Он посчитал данный приговор суровым, и подал апелляцию, надеясь, что вердикт суда первой инстанции отменят, и он получит чуть ли не минимальные семь лет, предусмотренные в качестве наказания за убийство.

Однако Днепровский апелляционный суд, рассмотрев апеллиционные жалобы как потерпевшего, так и прокурора и осужденного, решил судьбу убийцы по-своему, постановив новый приговор – 14 лет лишения свободы.

Отметим, что максимальное наказание за убийство одного человека без отягчающих обстоятельств в нашей стране составляет 15 лет тюрьмы.

Источник:
Тэги: убийство, приговор, апелляция, Днепропетровская область

Новости по теме

30 ножевых: Женщина так и не объяснила, за что она жестоко расправилась с любовником

Собственно, это никак не повлияло на следствие и приговор для убийцы.

«Утром утопим тело, и будем жить с тобой», – бомж-убийца уснул рядом с женой жертвы

Крайне жестокий преступник с легкостью убил товарища из-за мелкой ссоры.

Пьяный военный выпустил 18 пуль в сослуживца

Шансов выжить у потерпевшего не было.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы