Жестокий убийца, обжаловав приговор, получил еще больший срок

Практически максимально возможное наказание, согласно украинского законодательства, постигло душегуба.

Жестокое убийство произошло в Никополе 25-го июня 2018 года. Тогда пьяный квартирант убил соседку по квартире, нанеся ей 16 ножевых ранений. По данным следствия, убийство нелюдь совершил из мести – накануне он поссорился с потерпевшей, и затаил обиду.

Никопольский горрайонный суд признал убийцу виновным ,и приговорил к 12-ти годам лишения свободы. Он посчитал данный приговор суровым, и подал апелляцию, надеясь, что вердикт суда первой инстанции отменят, и он получит чуть ли не минимальные семь лет, предусмотренные в качестве наказания за убийство.

Однако Днепровский апелляционный суд, рассмотрев апеллиционные жалобы как потерпевшего, так и прокурора и осужденного, решил судьбу убийцы по-своему, постановив новый приговор – 14 лет лишения свободы.

Отметим, что максимальное наказание за убийство одного человека без отягчающих обстоятельств в нашей стране составляет 15 лет тюрьмы.

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