Жестокий убийца, обжаловав приговор, получил еще больший срок
Практически максимально возможное наказание, согласно украинского законодательства, постигло душегуба.
Жестокое убийство произошло в Никополе 25-го июня 2018 года. Тогда пьяный квартирант убил соседку по квартире, нанеся ей 16 ножевых ранений. По данным следствия, убийство нелюдь совершил из мести – накануне он поссорился с потерпевшей, и затаил обиду.
Никопольский горрайонный суд признал убийцу виновным ,и приговорил к 12-ти годам лишения свободы. Он посчитал данный приговор суровым, и подал апелляцию, надеясь, что вердикт суда первой инстанции отменят, и он получит чуть ли не минимальные семь лет, предусмотренные в качестве наказания за убийство.
Однако Днепровский апелляционный суд, рассмотрев апеллиционные жалобы как потерпевшего, так и прокурора и осужденного, решил судьбу убийцы по-своему, постановив новый приговор – 14 лет лишения свободы.
Отметим, что максимальное наказание за убийство одного человека без отягчающих обстоятельств в нашей стране составляет 15 лет тюрьмы.
Новости по теме
Собственно, это никак не повлияло на следствие и приговор для убийцы.
Крайне жестокий преступник с легкостью убил товарища из-за мелкой ссоры.
Шансов выжить у потерпевшего не было.