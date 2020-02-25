62-летний американец установил рекорд, простояв в «планке» 8 часов
Бывший морской пехотинец установил рекорд в 2011 году, но в 2016 году его рекорд был побит. Три его сына вдохновили его снова вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.
Джордж Худ из Иллинойса смог простоять в «планке» 8 часов, 15 минут и 15 секунд, сообщает Metro.
Чтобы подготовиться к рекорду, Джорджу пришлось пройти серьезную подготовку. Он тренировался по 7 часов каждый день в течение последних 18 месяцев.
По его оценкам, он сделал 674 тысяч приседаний и 270 тысяч отжиманий.
Джордж впервые установил подобный рекорд в 2011 году – 1 час и 20 секунд. Мао Вэйдун, полицейский из Китая, побил рекорд Джорджа в 2016 году – 8 часов, 1 минута и 1 секунда.
И вот теперь рекорд снова принадлежит Джорджу Худу. Но он говорит, что если кто-то побьет его рекорд, он не будет пытаться вернуть его. Его следующая цель – рекорд на количество отжиманий, сделанных за один час.
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