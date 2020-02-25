Ученые обнаружили окаменелые водоросли, которым миллиард лет

Эти окаменелости морских водорослей – самые старые из обнаруженных зеленых водорослей. Они могут считаться предшественником самых ранних наземных растений и деревьев.

Ископаемые морские водоросли, известные как Proterocladus antiquus, едва различимы невооруженным глазом, их длина всего лишь 2 мм.

Образцы были найдены в скале недалеко от города Далянь в провинции Ляонин на севере Китая – здесь раньше был океан, сообщает Metro.

До этой находки самыми древними считались окаменелости зеленых водорослей, датированные примерно 800 миллионами лет.

«Наше исследование показывает, что зеленые водоросли эволюционировали не позднее одного миллиарда лет назад, историю зеленых водорослей отодвигается в прошлое примерно на 200 миллионов лет», – говорит профессор Шухай Сяо из Технического университета Вирджинии в США.

Он добавляет, что наземные растения – деревья, травы, сельскохозяйственные культуры – произошли от зеленых водорослей.

Тэги: водоросли, окаменелости