Гривна продолжает дешеветь
Национальный банк Украины на среду, 26 февраля, ослабил курс гривны.
НБУ ослабил курс гривны на восемь копеек по отношению к доллару и на 17 копеек по отношению к евро.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США –24.5307 гривны (+0.0876)
– 100 евро – 26.6035 гривен(+0.1744).
При этом курс доллара на межбанке в продаже вырос на 4 копейки до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копеек до 26,61 гривен за евро.
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Благодаря укреплению национальной валюты, цены в Украине в последние месяцы росли не такими быстрыми темпами, как ожидалось.
Американский доллар прибавил в цене 47 копеек, евро – 55 копеек. Валюта дорожает с начала недели.
Падение гривны на этой неделе вызвано психологическими факторами, утверждают в центробанке.