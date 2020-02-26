Гривна продолжает дешеветь

Национальный банк Украины на среду, 26 февраля, ослабил курс гривны.

НБУ ослабил курс гривны на восемь копеек по отношению к доллару и на 17 копеек по отношению к евро.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США –24.5307 гривны (+0.0876)

– 100 евро – 26.6035 гривен(+0.1744).

При этом курс доллара на межбанке в продаже вырос на 4 копейки до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копеек до 26,61 гривен за евро.

Тэги: НБУ, гривна, курс валют