НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
07:00 26 Февраля 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Гривна продолжает дешеветь

Национальный банк Украины на среду, 26 февраля, ослабил курс гривны.

НБУ ослабил курс гривны на восемь копеек по отношению к доллару и на 17 копеек по отношению к евро.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США –24.5307 гривны (+0.0876)

– 100 евро – 26.6035 гривен(+0.1744).

При этом курс доллара на межбанке в продаже вырос на 4 копейки до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копеек до 26,61 гривен за евро.

Источник:
Тэги: НБУ, гривна, курс валют

Новости по теме

Рост цен тормозит курс гривны – НБУ

Благодаря укреплению национальной валюты, цены в Украине в последние месяцы росли не такими быстрыми темпами, как ожидалось.

Доллар и евро дорожают в обменниках

Американский доллар прибавил в цене 47 копеек, евро – 55 копеек. Валюта дорожает с начала недели.

В НБУ рассказали о мерах для поддержания гривны

Падение гривны на этой неделе вызвано психологическими факторами, утверждают в центробанке.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы