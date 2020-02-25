Китай заявляет о создании еще одного препарата от коронавируса
Предполагается, что это лекарство будет выпускаться в формате капсул для перорального приема.
В Китае заявили о создании потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на китайское издание People’s Daily.
Препарат разработали в Тяньцзиньском университете. Предполагается, что это лекарство будет выпускаться в формате капсул для перорального приема.
По словам профессора Хуанга Цзиньхао, препарат основан на пекарских дрожжах, а активный компонент S-белок нового коронавируса – выполнит функцию мишени для генерации антител.
Отмечается, что вирус проникает в организм человека именно через S-белок, поэтому именно на него ориентировались ученые при разработке вакцины.
Профессор Хуанг Цзиньхао лично принял четыре дозы нового средства и не выявил побочных эффектов. Тем не менее необходимо провести клинические тесты вакцины, прежде чем речь пойдет о ее производстве.
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Вакцина была создана в рекордные сроки – всего за 42 дня с момента определения генома коронавируса.
Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Название вирусу было присвоено в ходе конференции Всемирной организации здравоохранения, которая проходит в Женеве.