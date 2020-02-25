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Главная » Мир » Наука и Техника
10:30 25 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китай заявляет о создании еще одного препарата от коронавируса

Предполагается, что это лекарство будет выпускаться в формате капсул для перорального приема.

В Китае заявили о создании потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на китайское издание People’s Daily.

Препарат разработали в Тяньцзиньском университете. Предполагается, что это лекарство будет выпускаться в формате капсул для перорального приема.

По словам профессора Хуанга Цзиньхао, препарат основан на пекарских дрожжах, а активный компонент S-белок нового коронавируса – выполнит функцию мишени для генерации антител.

Отмечается, что вирус проникает в организм человека именно через S-белок, поэтому именно на него ориентировались ученые при разработке вакцины.

Профессор Хуанг Цзиньхао лично принял четыре дозы нового средства и не выявил побочных эффектов. Тем не менее необходимо провести клинические тесты вакцины, прежде чем речь пойдет о ее производстве.

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Тэги: Китай, лекарство, вакцина, препарат, коронавирус

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