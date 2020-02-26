Потери мировой экономики от коронавируса могут превысить триллион долларов — Oxford Economics

Если распространение коронавируса по всему миру не остановится и заболевание превратится в глобальную пандемию, то к концу 2020 года потери мировой экономики могут составить около 1,1 триллиона долларов.

Такую оценку представили специалисты аналитического центра Oxford Economics, информирует enovosty.com/news.

Как отметили экономисты, подобный негативный сценарий в конечном итоге приведёт к снижению уровня мирового ВВП на 1,3 процента по сравнению с предыдущим прогнозом центра на 2020 год. Однако если массовое заболевание удастся сдержать в пределах азиатского региона, то потери мировой экономики составят около 400 миллиардов долларов. Или 0,5 процента прогнозируемого мирового ВВП, уточнили специалисты.

По словам аналитиков, прежде всего снижение экономических показателей происходит из-за уменьшения потребления различных продуктов и услуг, стагнации в области туризма и путешествий и сокращения инвестиций.

Напомним, только за один день богатейшие люди мира лишились 139 миллиардов долларов в связи с падением стоимости акций компаний на фоне распространения коронавируса Сovid-19.

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