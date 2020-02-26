Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, – источник

Еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Хорошковский.

Вопрос о назначении Сергея Тигипко премьером решён на 99% и будет реализован в самое ближайшее время.

Об этом сообщили сразу несколько, не связанных между собой источников LB.ua в новой власти, комментируя вчерашнюю информацию Kyiv Post. По данным издания, переговоры с Тигипко продолжаются.

“Этот вопрос решён. Гончарук (премьер Алексей Гончарук, – ред.)защищён иммунитетом, поэтому он уйдёт по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение”, – рассказал источник во власти.

“Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить”, – дополнил другой источник.

“Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит”, – уточнил собеседник в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил: “Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее”.

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