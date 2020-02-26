Катастрофа МН17: имена свидетелей будут засекречены
Имена и фамилии 12 свидетелей, вероятно, будут анонимными из-за «значительных рисков».
Телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы сообщил, что личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Причиной анонимности 12 свидетелей называют «значительные риски». А вот просьба еще одного свидетеля сохранить его личность в тайне личность пока была отклонена.
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