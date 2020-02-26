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Главная » Мир » Происшествия
13:15 26 Февраля 2020 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Катастрофа МН17: имена свидетелей будут засекречены

Имена и фамилии 12 свидетелей, вероятно, будут анонимными из-за «значительных рисков».

Телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы сообщил, что личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.

Причиной анонимности 12 свидетелей называют «значительные риски». А вот просьба еще одного свидетеля сохранить его личность в тайне личность пока была отклонена.

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Тэги: суд, нидерланды, mh17, свидетели

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