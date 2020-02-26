Кабмин предлагает доплачивать за более поздний выход на пенсию

Кабинет министров предлагает доплачивать более 500 гривен в месяц отдельным категориям граждан за то, что они решили выйти на пенсию позже.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

«Решение правительства – в случае одобрения парламентом – позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера», – отметил премьер.

При этом он не уточнил, о каких именно категории пенсионеров пока идет.

Ранее выяснилось, сколько украинцев получают пенсию выше прожиточного уровня.

Также глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что три раза в 2020 году пенсия будет проиндексирована.

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