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Главная » Украина » Политика
11:22 26 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский пообещал, что Крым не станет ценой мира на Донбассе

Президент Зеленский анонсировал намерение уже 26 февраля подписать Указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации и заверил, что Крым не будет разменной монетой с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Президент Зеленский анонсировал намерение уже 26 февраля подписать Указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации и заверил, что Крым не будет разменной монетой с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе. Об этом глава государства заявил на форуме Age of Crimea 2020.

«Мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе», — сказал глава государства.

При этом он отметил готовность государства поддержать граждан, оставшихся на аннексированном полуострове, чтобы молодежь могла учиться и обустраиваться в Украине, а другие сограждане получали информационную поддержку.

По словам Зеленского, День сопротивления оккупации Автономной республики Крым будет ежегодно отмечаться 26 февраля.

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Тэги: зеленский

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