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Главная » Украина » Происшествия
14:49 26 Февраля 2020 Просмотров 209   КомментариевКомментарии

В Черниговской области мужчина убил брата и кума за траву в огороде

Давние неприязненные отношения закончились трагедией.

В июле прошлого года в Новоград-Северском на улице Вокзальной, в огороде на частном подворье между троюродными братьями, являющимися к тому же еще и кумовьями, вспыхнул конфликт на почве давних  обид.

Оказалось, что родственники не общались с 2016 года из-за ссоры, в которой они не поделили кукурузные отходы. В этот раз причиной конфликта стала трава, которую мужчина скашивал на собственном огороде.

По словам обвиняемого, он вынужден был защищаться от нападок кума, который налетел на него с палкой, а затем с бутылкой. Отмахиваясь от него косой, он вонзил инструмент прямо в грудь нападавшему. Острие пронзило сердце и легкое, и потерпевший пал замертво.

Однако суд не стал расценивать произошедшее как самооборону, и приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы за умышленное убийство.

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Тэги: убийство, коса, Черниговская область, кум

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