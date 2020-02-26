В Черниговской области мужчина убил брата и кума за траву в огороде
Давние неприязненные отношения закончились трагедией.
В июле прошлого года в Новоград-Северском на улице Вокзальной, в огороде на частном подворье между троюродными братьями, являющимися к тому же еще и кумовьями, вспыхнул конфликт на почве давних обид.
Оказалось, что родственники не общались с 2016 года из-за ссоры, в которой они не поделили кукурузные отходы. В этот раз причиной конфликта стала трава, которую мужчина скашивал на собственном огороде.
По словам обвиняемого, он вынужден был защищаться от нападок кума, который налетел на него с палкой, а затем с бутылкой. Отмахиваясь от него косой, он вонзил инструмент прямо в грудь нападавшему. Острие пронзило сердце и легкое, и потерпевший пал замертво.
Однако суд не стал расценивать произошедшее как самооборону, и приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы за умышленное убийство.
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