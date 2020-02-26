В Харьковской области мужчина убил жену, а потом лег с ней спать
Чтобы понять, что женщина мертва, ему понадобилось более суток.
К трехлетнему условному сроку ограничения свободы с трехлетней отсрочкой приговорен житель Змиевского района Харьковской области, который обвинялся в убийстве по неосторожности.
Как установили сыщики, в один из ноябрьских дней 2019 года сожители поссорились на почве употребления алкоголя и ревности. Гражданский супруг толкнул сожительницу, которая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения преграждала ему путь в комнату. От толчка женщина отлетела к стене, ударилась затылком о ее поверхность, и на несколько минут утратила сознание.
Мужчина на руках отнес жену на кровать, вытер кровь с ее затылка, и лег рядом. Проснувшись вечером, он отправился на работу в ночную смену, считая, что сожительница просто спит. Вернувшись домой на следующее утро, он обнаружил, что женщина мертва.
Судебные медики установили, что смерть потерпевшей наступила в результате рокового удара о стену – он спровоцировал кровоизлияние и отек мозга.
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