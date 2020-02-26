В чернобыльском лесу в извращенной форме изнасиловали туристку-девственницу из России

Один из обвиняемых до сих пор в розыске, а вот его подельник – на нарах.

Как стало известно «Властям», на днях Вышгородский районный суд Киевской области приговорил к шести годам тюрьмы одного из обвиняемых в изнасиловании российской туристки.

Согласно данным, собранным правоохранителями, 8-го июля 2018 года двое мужчин подобрали на дороге туристку-автостопера из России. Молодая наивная девушка рассказала, что путешествует на попутках по миру, и таким образом уже объехала 27 стран мира. Согласившиеся ее подвезти мужчины предложили путешественнице отправиться в зону отчуждения ЧАЭС, которая находится якобы неподалеку. Та с радостью согласилась.

Девушку завели глубоко в лес, а потом предложили устроить привал, расстелив покрывало. Внезапно мужчины превратились из добропорядочных сопровождающих в озверевших насильников. Когда девушка отказалась вступать с ними в сексуальную связь добровольно, ее связала ремнями и подвесили к дереву. Однако все попытки изнасилования оказались тщетными в виду анатомической особенности девушки – она оказалась девственницей.

Тогда преступники перенесли вырывающуюся жертву на покрывало, где овладели ею путем анального полового акта. Затем они забрали у потерпевшей телефон и фотоаппарат. Один из злодеев, который до сих пор скрывается от следствия, вообще предлагал оставить девушку привязанной к дереву в лесу.

Суд не поверил подсудимому, который утверждал о собственной невиновности. Девушка же просила максимально сурового наказания для насильника, поскольку от произошедшего она не оправилась до сих пор, и вынуждена посещать психолога.

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