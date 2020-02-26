Теннисистка Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры

Мария Шарапова объявила о том, что завершает профессиональные выступления. Об этом 32-летняя российская теннисистка рассказала в журнале Vogue.

«Как вы оставляете позади единственную жизнь, которую вы знали? Как вы уходите с кортов, на которых тренировались с тех пор, когда вы были маленькой девочкой, из игры, которую вы любите – той, которая доводила вас до скрываемых слез и невыразимой радости, спорта, в котором вы нашли семью и поклонников, которые поддерживали вас больше 28 лет? Для меня это впервые, так что простите. Теннис, я говорю «до свидания», – написала Шарапова.

В 2004 году теннисистка попала в финал престижного Уимблдонского турнира. Она обыграла американку Серену Вильямс, став первой в истории российской спортсменкой, выигравшей турнир. В 2005, 2007, 2008 и 2012 годах Шарапова становилась первой ракеткой мира. На Олимпиаде 2012 года она завоевала «серебро». В том же году стала победительницей «Ролан Гаросс».

В 2016 году спортсменку на два года отстранили от соревнований из-за обнаружения в ее допинг-пробах мельдония. После дисквалификации Шарарова выиграла один турнир WTA.

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