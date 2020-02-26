Известная британская певица призналась, что ее изнасиловали

Певица Даффи рассказала, что ее похитили, накачали наркотиками и изнасиловали. Она пообещала сообщить подробности в ближайшее время.

«Конечно, я выжила. Мне потребовалось время, чтобы восстановиться. Об этом не легко рассказывать. Но сейчас я могу сказать, что после тысяч и тысяч дней, которые я посвятила попыткам вновь почувствовать солнечный свет в моем сердце, солнце все же воссияло», – написала 35-летняя певица из Уэльса на своей странице в Instagram.

Певица добавила, что не хотела выражать свою боль в музыке. «Я не хотела показывать миру печаль в моих глазах. Я спрашивала себя: как я могу петь из глубины сердца, если оно разбито?».

Эйми Энн Даффи родилась в графстве Гуинет на севере Уэльса. Даффи было 23 года, когда ее дебютный альбом Rockferry взлетел на вершины мировых чартов и занял первое место по продажам в Британии в 2008 году. Он получил статус семикратного платинового диска и принес певице «Грэмми» и премию Brit Awards в трех номинациях, сообщает BBC.

Она выпустила еще одну запись в 2010 году, однако на протяжении последних лет практически не появлялась на публике.

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