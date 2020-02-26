Конституционный суд Германии отменил запрет на эвтаназию
Конституционный суд признал запрет противоречащим основному закону. Судьи посчитали, что право на смерть по собственному усмотрению относится к правам человека.
Деятельность организаций, помогающих пациентам уходить из жизни, была запрещена немецким парламентом в 2015 году.
Изменение закона побудило смертельно больных людей, желающих покончить с жизнью, ехать в Швейцарию или Нидерланды, сообщает BBC.
Суд поддержал жалобу группы неизлечимо больных пациентов и врачей, которые оспаривали закон.
Эта тема очень чувствительна для Германии, так как в годы нацистской диктатуры были убиты 300 тысяч человек с психическими и физическими недостатками, а нацисты называли эти убийства «программой эвтаназии».
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