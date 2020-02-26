У американки нашли странную болезнь – ее организм вырабатывает спирт

Врачи в штате Пенсильвания обнаружили неизвестное ранее заболевание, которое привело к тому, что мочевой пузырь пациентки начал вырабатывать этиловый спирт.

61-летняя пациентка стала первым человеком в мире, у которого обнаружили «синдром ферментации в мочевом пузыре», то есть дрожжи в мочевом пузыре сбраживали сахар, превращая его в алкоголь, сообщает Metro.

Открытие сделали случайно. Женщину готовили к операции по трансплантации печени в клинике Питтсбургского университета: она страдала от тяжелого цирроза и запущенного диабета второго типа.

Оба эти заболевания нередко встречаются у людей, злоупотребляющих алкоголем, поэтому врачи не удивлялись тому, что анализы мочи пациентки регулярно давали положительный результат на содержание этанола. Несколько раз по результатам анализов ей советовали пройти курс лечения от алкоголизма. Хотя сама женщина уверяла медиков, практически не пьет

Один из сотрудников клиники обратил внимание, что несмотря на высокий уровень содержания спирта в моче больная совсем не выглядит пьяной. Он решил провести более детальное исследование и на удивление не выявил в анализах пациентки продуктов распада спирта. При этом содержание самого спирта оставался высоким.

Анализ крови на алкоголь также дал отрицательный результат – то есть женщина говорила правду.

В результате дальнейших исследований выяснилось, что в мочевом пузыре пациентки находится целый рассадник Candida glabrata – одноклеточного грибка, близкого родственника пивных дрожжей. Он часто встречается в микрофлоре здоровых людей, но в значительно меньших количествах. Из-за диабета организм женщины не справлялся с уровнем сахара в крови, в результате чего значительное количество глюкозы попадала в мочу. А при отсутствии кислорода грибок расплодился в организме и запускал процесс брожения.

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