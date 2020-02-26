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Главная » Мир » Спорт
19:01 26 Февраля 2020 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

В МОК не исключают отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Игры-2020 могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

Член МОК Ричард Паунд

В мае Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вопрос отмены летней Олимпиады-2020, которая должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за угрозы распространения коронавируса.

Член МОК Ричард Паунд заявил в интервью Associated Press, что Игры-2020 могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

«Определенно все решится в ближайшие два месяца, то есть к маю. Потом начнется окончательный этап подготовки к Играм, запустится множество процессов, касающихся безопасности, оборудования, еды, отелей, студий для СМИ. Пока все идет по плану. Спортсменам стоит сконцентрироваться на подготовке, но пусть они будут уверены – МОК не заставит их соревноваться в условиях пандемии», – заявил Паунд.

Он также отметил, что МОК не будет рассматривать варианты переноса Игр-2020 на другую дату или в другое место, так как нет городов, которые смогут подготовиться в столь короткий срок.

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Тэги: Олимпиада 2020, коронавирус

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