Женщина простила насильника-извращенца, жестоко ее избившего
За сексуальное преступление, совершенное неестественным способом, ранее судимому преступнику грозило долгое тюремное заключение.
Недавно один из харьковских судов по просьбе потерпевшей закрыл уголовное производство, открытое в отношении местного жителя. Обвиняемому вменяли совершение преступления на сексуальной почве, и ему грозил серьезный тюремный срок.
Следствие установило, что преступник, попав под благовидным предлогом в дом 47-летней женщины, принялся настойчиво к ней приставать, а когда получил отказ, то избил зрелую даму и порвал на ней одежду. Подавив сопротивление, он неестественным образом удовлетворил свою страсть.
В суде потерпевшая заявила, что простила насильника, и зла ему не желает. Суду ничего не оставалось, кроме как закрыть дело в порядке отказа заявительницы от частного обвинения.
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