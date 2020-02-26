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20:36 26 Февраля 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Женщина простила насильника-извращенца, жестоко ее избившего

За сексуальное преступление, совершенное неестественным способом, ранее судимому преступнику грозило долгое тюремное заключение.

Недавно один из харьковских судов по просьбе потерпевшей закрыл уголовное производство, открытое в отношении местного жителя. Обвиняемому вменяли совершение преступления на сексуальной почве, и ему грозил серьезный тюремный срок.

Следствие установило, что преступник, попав под благовидным предлогом в дом 47-летней женщины, принялся настойчиво к ней приставать, а когда получил отказ, то избил зрелую даму и порвал на ней одежду. Подавив сопротивление, он неестественным образом удовлетворил свою страсть.

В суде потерпевшая заявила, что простила насильника, и зла ему не желает. Суду ничего не оставалось, кроме как закрыть дело в порядке отказа заявительницы от частного обвинения.

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Тэги: суд, Харьков, изнасилование, потерпевшая

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