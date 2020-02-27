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12:45 27 Февраля 2020 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Румынии

Об этом сообщил Министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке на экстренном брифинге.

Министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке на экстренном брифинге в ночь на четверг, 27 февраля, подтвердил первый случай заражения коронавирусом стране:

«К сожалению, мы можем сообщить, что в результате тестирования лиц в уезде Горж, которые находились в контакте с итальянским гражданином из Римини, мы имеем первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-2019 на территории Румынии. Состояние мужчины хорошее, у него нет симптомов, не следует тревожиться. Это совершенно асимптоматичное лицо. Анализируются еще 33 пробы из этой зоны, и мы сообщим результаты немедленно, как только будет возможно», – рассказал он.

Государственный секретарь МВД Раед Арафат сообщил, что инфицированный будет доставлен в бухарестский институт инфекционных заболеваний имени Матея Балша. По его словам, его семья состоит из семи человек, которые в настоящее время изолированы в домашних условиях. Их первые анализы на коронавирус дали негативный результат, и теперь они тестируются вторично.

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Тэги: Румыния, вирус, коронавирус, болезньв

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