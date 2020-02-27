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Главная » Мир » Экономика
14:50 27 Февраля 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Нефть продолжает дешеветь из-за коронавируса

На рынке опасаются, что распространение коронавируса негативно повлияет на глобальную экономику и на спрос на нефть в мире.

Согласно данным Investing.com, цена на нефть марки Brent на 8:30 по Киеву составила $51,97 (-1,59%) за баррель, а цена нефти марки WTI – $47,92 (-1,66%) за баррель. Предыдущие торги завершились на уровне $52,81 и $48,73 соответственно.

По словам главного рыночного аналитика AxiCorp Стивена Иннеса, наибольшую обеспокоенность вызывает уязвимость к вирусу американского рынка.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упали на 3,8% – до 368 юаней за баррель. Днем ранее снижение котировок составило 4,2%.

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Тэги: США, цены, нефть, коронавирус

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