Нефть продолжает дешеветь из-за коронавируса
На рынке опасаются, что распространение коронавируса негативно повлияет на глобальную экономику и на спрос на нефть в мире.
Согласно данным Investing.com, цена на нефть марки Brent на 8:30 по Киеву составила $51,97 (-1,59%) за баррель, а цена нефти марки WTI – $47,92 (-1,66%) за баррель. Предыдущие торги завершились на уровне $52,81 и $48,73 соответственно.
По словам главного рыночного аналитика AxiCorp Стивена Иннеса, наибольшую обеспокоенность вызывает уязвимость к вирусу американского рынка.
Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упали на 3,8% – до 368 юаней за баррель. Днем ранее снижение котировок составило 4,2%.
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Нефть марки Brent в Лондоне стоит $62,30 за баррель, а сорт WTI в Нью-Йорке подешевел до $55,80.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.