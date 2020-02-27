Рынки акций Европы снижаются

Европейские рынки акций заметно снижаются в четверг на новостях о распространении коронавируса за пределами Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к

12:40 опустился на 1,68% – до 397,84 пункта. В ходе торгов индикатор

падал на 2,3%.

Германский DAX потерял 1,55%, французский CAC 40 – 1,4%, британский

FTSE 100 – 1,49%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB

снизились на 1,72% и на 1,31% соответственно.

Инвесторы продолжают следить за ростом числа заражения коронавирусом

за пределами Китая. На утро 27 февраля в мире, за исключением

материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9

достигло 3,53 тыс., увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев

заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.

Первые случаи заболевания были подтверждены в Эстонии и Дании. Тем

временем в Италии число заболевших в среду выросло до 400, летальный

исход зафиксирован в 12 случаях, свидетельствуют данные на сайте

министерства здравоохранения страны.

Трейдеры также ожидают публикации индекса делового и потребительского доверия к экономике ЕС в феврале.

Лидером падения является британская WPP Plc, один из крупнейших

рекламных концернов мира. Котировки акций компании упали на 16% после

публикации отчетности. Сопоставимые продажи WPP в четвертом квартале

2019 года упали на 1,6%. Аналитики, опрошенные компанией, ожидали

падения на 0,8%. В текущем году WPP ожидает сохранения показателя на

уровне прошлого года. При этом прогноз не учитывает возможного влияния

вспышки коронавируса.

Акции британского банка Standard Chartered Plc дешевеют на 3,8%. По

итогам прошлого года банк увеличил доналоговую прибыль на 8%, до $4,172

млрд. Standard Chartered заявил, что планирует обратный выкуп акций в

объеме до $500 млн. В то же время, банк, большая часть выручки которого

приходится на Азию, ожидает замедления роста выручки в первом полугодии.

Бумаги крупнейшей строительной компании Великобритании Persimmon Plc

дешевеют на 4,7% после объявления об отставке главного исполнительного

директора Дэвида Дженкинсона, который был назначен CEO в феврале 2019

года. Дженкинсон покинет свой пост, когда ему будет найдена замена.

Стоимость британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc снижается на 5,3% на фоне опасений в связи с коронавирусом.

Капитализация пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV падает

на 7,6% на торгах в Брюсселе. Компания прогнозирует самое существенное

падение квартальной прибыли как минимум за десятилетие в первом квартале

текущего года из-за последствий распространения коронавируса.

Акции французского ритейлера Carrefour SA, в свою очередь, дорожают

на 1,7%. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль

составила 1,13 млрд евро по сравнению с убытком в размере 561 млн евро в

2018 году. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали

прибыль в размере 433,2 млн.

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