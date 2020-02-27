Рынки акций Европы снижаются
Европейские рынки акций заметно снижаются в четверг на новостях о распространении коронавируса за пределами Китая.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к
12:40 опустился на 1,68% – до 397,84 пункта. В ходе торгов индикатор
падал на 2,3%.
Германский DAX потерял 1,55%, французский CAC 40 – 1,4%, британский
FTSE 100 – 1,49%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB
снизились на 1,72% и на 1,31% соответственно.
Инвесторы продолжают следить за ростом числа заражения коронавирусом
за пределами Китая. На утро 27 февраля в мире, за исключением
материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9
достигло 3,53 тыс., увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев
заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.
Первые случаи заболевания были подтверждены в Эстонии и Дании. Тем
временем в Италии число заболевших в среду выросло до 400, летальный
исход зафиксирован в 12 случаях, свидетельствуют данные на сайте
министерства здравоохранения страны.
Трейдеры также ожидают публикации индекса делового и потребительского доверия к экономике ЕС в феврале.
Лидером падения является британская WPP Plc, один из крупнейших
рекламных концернов мира. Котировки акций компании упали на 16% после
публикации отчетности. Сопоставимые продажи WPP в четвертом квартале
2019 года упали на 1,6%. Аналитики, опрошенные компанией, ожидали
падения на 0,8%. В текущем году WPP ожидает сохранения показателя на
уровне прошлого года. При этом прогноз не учитывает возможного влияния
вспышки коронавируса.
Акции британского банка Standard Chartered Plc дешевеют на 3,8%. По
итогам прошлого года банк увеличил доналоговую прибыль на 8%, до $4,172
млрд. Standard Chartered заявил, что планирует обратный выкуп акций в
объеме до $500 млн. В то же время, банк, большая часть выручки которого
приходится на Азию, ожидает замедления роста выручки в первом полугодии.
Бумаги крупнейшей строительной компании Великобритании Persimmon Plc
дешевеют на 4,7% после объявления об отставке главного исполнительного
директора Дэвида Дженкинсона, который был назначен CEO в феврале 2019
года. Дженкинсон покинет свой пост, когда ему будет найдена замена.
Стоимость британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc снижается на 5,3% на фоне опасений в связи с коронавирусом.
Капитализация пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV падает
на 7,6% на торгах в Брюсселе. Компания прогнозирует самое существенное
падение квартальной прибыли как минимум за десятилетие в первом квартале
текущего года из-за последствий распространения коронавируса.
Акции французского ритейлера Carrefour SA, в свою очередь, дорожают
на 1,7%. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль
составила 1,13 млрд евро по сравнению с убытком в размере 561 млн евро в
2018 году. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали
прибыль в размере 433,2 млн.
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