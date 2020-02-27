Нацбанк: новая программа сотрудничества с МВФ в Украине продлится несколько лет

МВФ поддерживает Украину, однако, имеет несколько условий для того чтобы начать новое кредитование.

Прежде всего, это вопрос того, чтобы оставить за Нацбанком и другими органами, управляющими финансовым рынком, право четких решений по финансовым структурам. Об этом корреспонденту «ЗОРЯНОГО» рассказал координатор экспертной платформы Национального банка Украины Андрей Блинов.

Он утверждает что бюджетный дефицит Украины находится в пределах 2% ВВП, и это абсолютно приемлемый уровень.

«От директора МВФ Кристалины Георгиевой прозвучало заявление о том, что МВФ поддерживает Украину и считает, что она находится в программе. Правда, наша предыдущая программа МВФ на 14 месяцев завершилась в середине февраля и, соответственно, сейчас идет работа над новой программой которая будет достаточно длительной, 3-4 года», – говорит Андрей Блинов.

Эксперт уверяет, на сегодняшний день Украина не требует больших средств в виде заимствований. Он объясняет почему программа МВФ так важна для Украины.

«Сами средства, которые МВФ одолжил, находятся преимущественно на счетах Национального банка в составе золотовалютных резервов, они не тратятся на пенсии или зарплаты. Они находятся в резерве Нацбанка для поддержания общего уровня резерва.

Плюс, это признак стабильности для инвесторов, которые понимают, если МВФ работает со страной, значит правительство там предсказуемо, проводит политику по недопущению двух больших дефицитов – бюджета и торгового баланса»,- говорит Андрей Блинов.

Координатор экспертной платформы Нацбанка рассказывает что МВФ имеет несколько условий для того, чтобы начать новое кредитование. Прежде всего, это вопрос того, чтобы оставить за Нацбанком и другими органами, управляющими финансовым рынком, право четких решений по финансовым структурам.

«Если какие-то банки, которые проводили нечестные операции, были выведены с рынка или стали банкротами, то нет возможности вернуть то, что уже умерло. Иначе, это просто появление зомби-банков которым никто не доверяет», – резюмирует Андрей Блинов.

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