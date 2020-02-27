Партия “Голос” предложила свою стратегию деоккупации Донбасса

Партия”Голос” представила свою стратегию возвращения под контроль Украины временно оккупированных территорий Донбасса.

Документ под названием “Голос разума: Стратегия холодной деоккупации” размещена на официальном портале партии.

В документе обозначено 7 этапов деоккупации. Началом деоккупации должно стать долгосрочное прекращение огня с последующим созданием демилитаризованной зоны и привличение международной полицейской миссии. Следующий этап предусматривает проведение разоружения, далее – введение режима временной междуанродной организации под эгидой ООН или ОБСЕ, которая и будет заниматься процессом деоккупации. После этого должен пройти процесс демонтажа “ЛДНР” и переход контроля над границей к Госпогранслужбе Украины.

В партии отводят на реализацию данной стратегии порядка 7 лет. После этого возможно проведение первых местных выборов в ОРДЛО.

После заверешения деоккупации Донбасса в “Голосе” предлагают перейти к рассмотрению вопроса Крыма – в рамках Нормандского формата за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великбритании – реализовать стратегию деоккупации и реинтеграции АРК.

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