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Главная » Мир » Религия
18:01 27 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мекку закрыли для паломников из-за коронавируса

Саудовская Аравия приостанавливает въезд иностранных паломников в священные для мусульман города Мекка и Медина в качестве меры предосторожности.

Власти Саудовской Аравии в ночь на четверг объявили, что путешественникам с визами паломника, которые выдают желающим совершить паломничество к святым городам Мекке и Медине, закрыт въезд в страну.

Сезон паломничества к Мекке в этом году начинается в июле, однако многие мусульмане посещают святые города и вне сезона, совершая так называемую умру, или малое паломничество. По данным FT, его ежегодно совершают до восьми миллионов человек.

Всего в мире умерли от заболевания 2 808 человека.

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Тэги: Саудовская Аравия, паломники, коронавирус

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