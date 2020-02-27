Мекку закрыли для паломников из-за коронавируса
Саудовская Аравия приостанавливает въезд иностранных паломников в священные для мусульман города Мекка и Медина в качестве меры предосторожности.
Власти Саудовской Аравии в ночь на четверг объявили, что путешественникам с визами паломника, которые выдают желающим совершить паломничество к святым городам Мекке и Медине, закрыт въезд в страну.
Сезон паломничества к Мекке в этом году начинается в июле, однако многие мусульмане посещают святые города и вне сезона, совершая так называемую умру, или малое паломничество. По данным FT, его ежегодно совершают до восьми миллионов человек.
Всего в мире умерли от заболевания 2 808 человека.
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