В Офисе президента предупредили о фейках об отставке Хомчака

Данная информация является фейком

Данная информация является фейком.

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак не подавал в отставку. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам источника, данная информация является лживой.

«Эта информация является фейком», – сообщили в ОП.

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