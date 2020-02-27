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19:32 27 Февраля 2020 22 Комментарии
В Офисе президента предупредили о фейках об отставке Хомчака
Данная информация является фейком
Данная информация является фейком.
Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак не подавал в отставку. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.
По словам источника, данная информация является лживой.
«Эта информация является фейком», – сообщили в ОП.
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Тэги: Хомчак
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