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Главная » Мир » Общество
19:37 27 Февраля 2020 Просмотров 319   КомментариевКомментарии

111-летний британец стал старейшим в мире человеком

Боб Вейтон, родившийся 29 марта 1908 года, будет признан старейшим в мире человеком. Он жил во времена правления пяти британских монархов и 22 премьер-министров.

Бывший учитель и инженер из Хэмпшира станет новым рекордсменом после смерти 112-летнего Титецу Ватанабе.

Японский старожил умер в воскресенье, всего через несколько дней после получения сертификата Книги рекордов Гиннесса, сообщает BBC.

«Я ничего не сделал, чтобы заслужить или достичь этого возраста. Я просто один из счастливчиков», – сказал Боб Вейтон.

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Тэги: долголетие, самый старый

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