111-летний британец стал старейшим в мире человеком
Боб Вейтон, родившийся 29 марта 1908 года, будет признан старейшим в мире человеком. Он жил во времена правления пяти британских монархов и 22 премьер-министров.
Бывший учитель и инженер из Хэмпшира станет новым рекордсменом после смерти 112-летнего Титецу Ватанабе.
Японский старожил умер в воскресенье, всего через несколько дней после получения сертификата Книги рекордов Гиннесса, сообщает BBC.
«Я ничего не сделал, чтобы заслужить или достичь этого возраста. Я просто один из счастливчиков», – сказал Боб Вейтон.
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