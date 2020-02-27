Среди футболистов выявлен первый случай заражения коронавирусом

Случай заражения новым коронавирусом обнаружен у игрока клуба «Пьянезе» из третьего дивизиона итальянского футбола серии С.

По данным издания, 22-летний футболист – его имя не называется – пропустил последний матч своей команды в воскресенье.

Первые признаки болезни футболист почувствовал еще в субботу, когда находился с командой в отеле города Алессандрия, где на следующий день должна была пройти игра. Утром у него поднялась температура, поэтому в матче он не участвовал.

Он добровольно согласился на карантин, домой он вернулся отдельно от команды.

Утром в среду врачи взяли у него анализы. Вечером тесты показали наличие коронавируса, после чего игрок на специальной машине скорой помощи был отправлен в инфекционную больницу, врачи оценили его состояние как нормальное.

По последним данным службы гражданской обороны Италии, число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусом достигло 528, в результате заражения скончались 14 человек.

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