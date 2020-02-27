Народный депутат Украины прошлого созыва таксует в Киеве
Один из самых народных экс-парламентариев пересел с депутатского кресла за баранку.
В Киеве заметили странного таксиста, точь-в-точь похожего на экс-нардепа Михаила Гаврилюка. Пост об этом разместила местная жительница, которая сообщила, что таксист вел себя вежливо, и
«Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. В живую еще больше похож» – написала пользователь Алла Желизняк.
Вскоре и сам Михаил Гаврилюк подтвердил информацию о кардинальных изменениях в жизни.
«Живу как все. Работаю таксистом», – заявил Гаврилюк журналистам.
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