НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » 0 »
21:47 27 Февраля 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

К выходным в Украине обещают снег

В пятницу, 28 февраля, в Украине похолодает.

В западных и восточных регионах пройдут дожди, местами – со снегом. В центральных, северных и южных областях будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствует данные, обнародованные на сайте Укргидрометцентра.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью – до 24 м/с (уровень опасности «желтый»). Также, по данным Укргидрометцентра, 27-28 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Что касается температуры воздуха, то в западных областях в пятницу, 28 февраля, днем она поднимется до +3…+6 градусов, ночью будет держаться на уровне -2…+1 градус. Возможны снег с дождем. В северных и центральных регионах ночью -1…+1 градус, днем +4…+6, без осадков. Самая теплая погода ожидается в южных регионах, днем здесь температура поднимется до +6…+9 градусов, ночью сохранится на уровне +1…+4 градуса.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях днем ожидается +5…+7 градусов, ночью +2…+5 градусов, вероятны дождь со снегом.

Источник:
Тэги: Украина, погода, прогноз, снег

Новости по теме

Где зима? Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо

На выходных в Украине будет тепло и почти без осадков.

Сегодня в Украине пойдет снег

Сегодня на территории всей Украины ожидается облачная погода.

Весна придет поздно, а адского лета не будет

В этом году, в нарушение всех традиций, Крещение было без мороза. В столице вчера градусники показывали «плюс». Та же ситуация была и на Западе Украины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Призрак СССР: Лукашенко заявил о соединении Беларуси и России в единый союз

21:13 Мир

Мекку закрыли для паломников из-за коронавируса

18:01 Мир

Чиновник майнил криптовалюту на рабочем компьютере и серверах администрации

13:38 Украина

Мужчину, который соседке раскроил голову лопатой, со второй попытки отправили в тюрьму

10:56 Украина

Какую цену готов заплатить Зеленский за мир на Донбассе?

10:38 Украина

США никогда не признают Крым российским, – Помпео

08:32 Мир

Известная британская певица призналась, что ее изнасиловали

22:11 Мир

Протесты в Индии не утихают после приезда Трампа

15:52 Мир

В чернобыльском лесу в извращенной форме изнасиловали туристку-девственницу из России

15:44 Украина

В Харьковской области мужчина убил жену, а потом лег с ней спать

15:13 Украина

В Черниговской области мужчина убил брата и кума за траву в огороде

14:49 Украина

Новости | Слоты