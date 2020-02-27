К выходным в Украине обещают снег

В пятницу, 28 февраля, в Украине похолодает.

В западных и восточных регионах пройдут дожди, местами – со снегом. В центральных, северных и южных областях будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствует данные, обнародованные на сайте Укргидрометцентра.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью – до 24 м/с (уровень опасности «желтый»). Также, по данным Укргидрометцентра, 27-28 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Что касается температуры воздуха, то в западных областях в пятницу, 28 февраля, днем она поднимется до +3…+6 градусов, ночью будет держаться на уровне -2…+1 градус. Возможны снег с дождем. В северных и центральных регионах ночью -1…+1 градус, днем +4…+6, без осадков. Самая теплая погода ожидается в южных регионах, днем здесь температура поднимется до +6…+9 градусов, ночью сохранится на уровне +1…+4 градуса.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях днем ожидается +5…+7 градусов, ночью +2…+5 градусов, вероятны дождь со снегом.

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