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Главная » Мир » Политика
21:13 27 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Призрак СССР: Лукашенко заявил о соединении Беларуси и России в единый союз

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова к интеграции с Россией.

Об этом Александр Лукашенко заявил накануне. Правда, он подчеркнул, что союзное государство может появиться при одном условии – без понуждения России.

Президент пока еще Беларуси дословно сказал: «Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции».

Еще Лукашенко напомнил, что вместе с Ельциным он уже планировал нечто подобное.

- Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам, — вспомнил Лукашенко.

В конце 2019 года в российской прессе и политикуме активизировалась риторика о создании Союзного государства РФ и Беларуси.

24 декабря Лукашенко заявил, что договорился с Путиным не обсуждать создание совместного парламента и правительства в рамках переговоров о Союзном государстве.

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Тэги: Россия, Путин, Лукашенко, беларусь, союз, интеграция

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