Войска Асада ударили по турецким военнослужащим: 33 погибших
Количество воинов Вооруженных сил Турции, погибших в результате авиаудара в сирийском Идлибе, возросло до 33.
После этого турецкие силы нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии.
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как заявили в турецкой Партии справедливости и развития, Анкара начнет консультации с НАТО в связи с ситуацией.
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