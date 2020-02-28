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Главная » Мир » Происшествия
09:47 28 Февраля 2020 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

Войска Асада ударили по турецким военнослужащим: 33 погибших

Количество воинов Вооруженных сил Турции, погибших в результате авиаудара в сирийском Идлибе, возросло до 33.

После этого турецкие силы нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как заявили в турецкой Партии справедливости и развития, Анкара начнет консультации с НАТО в связи с ситуацией.

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Тэги: асад

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