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Главная » Украина » Общество
12:08 28 Февраля 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Эвакуация украинцев из Италии сейчас не рассматривается, – посол

Транспортное сообщение с Италией сейчас открытое.

Эвакуировать украинцев из Италии, где сейчас увеличивается количество зараженных новым коронавирусом, на сегодня не планируется. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол в Италийской республике Евгений Перелыгин в эфире программы «Право на владу» на 1+1, передает РБК-Украина.

Посол уточнил, что такой сценарий пока не рассматривается по двум причинам. Одна из них – открытое воздушное пространство и другое транспортное сообщение.

«Сегодня из Италии летают около 50 рейсов в неделю. Любой гражданин Украины, который считает, что должен вернуться, может воспользоваться самолетом или сотней автобусных маршрутов. Транспортное сообщение между Италией и любой страной существует. Нет никаких предостережений относительно поездки или перелета из Италии, в том числе в Украину», – заявил Перелыгин.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что эвакуация украинцев из Италии будет осуществлена в случае необходимости.

«При необходимости эвакуация будет осуществлена. Действительно сегодня в Италии много граждан Украины. Мы имеем понимание, что люди обязательно будут в таком же карантине, как сегодня люди в Санжарах», – подчеркнул Данилов.

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Тэги: эвакуация

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