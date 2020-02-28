Обвиняемый с гранатой взял одесских судей в заложники

Граната была в пакете с едой, которую передали обвиняемую.

Сегодня в пятницу, 28 февраля, в Приморском райсуде Одессы обвиняемый в убийстве взял в заложники двух судей, заявив, что имеет при себе гранту. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что мужчину зовут Вячеслав Гарькавый, его судят за убийство гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Его привезли из СИЗО и поместили в помещение для подсудимых. В этот момент он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя.

«Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит», – заявил мужчина.

В помещении вместе с ним находились двое судьей, а также старший конвоир.

В итоге правоохранители провели переговоры с Гарькавым и обезвредили его. Никто не пострадал. Издание утверждает, что граната оказалась муляжом.

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