СМИ: Коррупционеры пытаются дискредитировать нового начальника таможни в Краковце

Из-за провала в экономике и фискальной работе президент активно начал искать «новые лица» и, как только, начались серозные переговоры с кандидатами на эти высокие посты, со всех щелей «полилась» информация об их неблагонадежности.

Не обошла эта участь и будущего, возможно, и.о. начальника Волынской таможни – Игоря Вистака.

Об этом пишет «Антикор».

Автор сообщает, что недавно на «чернушном» телеграмм-канале опубликовали новость, о том, что начальник таможенного поста «Краковец» Галицкой таможни Гостаможслужбы Висьтак Игорь Ярославович замешан в связях с криминальным авторитетом «Пупсом» и собственником Львовской табачной фабрики Козловским Г.П. Как водится, это утверждение не подтверждено ни одним фактом, а сами авторы чернухи вынуждены отметить, что коллеги о Игоре Висьтаке отзываются все же с позитивной стороны. Этот кандидат начиная с 2004 года работает в системе фискальных органов и за это время не имел ни одного взыскания, более того лишь грамоты и поощрения.

«О результатах его работы говорят не только показатели успешности выполнение планов наполнения государственного бюджета, но и борьба с контрабандой, которую он неустанно вел на каждом таможенном участке, куда бы его не назначали. С ноября 2018 года по декабрь 2019-го возглавлял таможенный пост «Львов-аэропорт». За это время его подчиненные остановили контрабанду и не дали вывезти культурных ценностей на десятки миллионов гривен», – пишет автор статьи.

Отмечается, что благодаря активной борьбе с контрабандой таможенный пост «Львов-аэропорт», был одним из не многих подразделений, который не только не поддался общему тренду провалов наполнения доходной части бюджета, но и перевыполнил этот план на пять процентов.

«После удачной работы в Львовском аэропорту И.Висьтак, в декабре 2019 года, был переведен на таможенный пункт «Краковец», который долгое время имел репутацию контрабандных ворот Украины. Но начиная с приходом Висьтака, все поменялось. Сразу начались активные проверки, которые довольно быстро привели к арестам контрафакта и большим проблемам контрабандистов», – приводит примеры автор.

В итоге, заслуги Висьтака не остались не замеченным ни Зеленским, ни системными коррупционерами. И если Первый готов дать Висьтаку шанс в работе на новом уровне – на должности и.о. Волынской таможни, то вторые пытаются хоть как-то его дискредитировать.

«Однако, следует помнить, что, если поборники коррупционных схем и контрабанды за все годы работы в таможенной службе не нашли ничего, и максимум на что сподобились это публикация в телеграм канале, новости, которую не опубликует ни одно даже полуприличное издание, значит придраться не к чему, и мы имеем дело с обычной борьбой коррупционной системы против тех, кто не хочет играть по старым правилам», – резюмирует автор.