В сельском баре человека убили с одного удара левой

Физической силой может похвастаться убийца, который получил почти максимальный срок.

Девять с половиной лет тюрьмы – таков приговор Краснокутского районного суда Харьковской области для местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Следствие установило, что роковой ночью 29 октября 2016 года в баре села Пархомовка обвиняемый единственный раз ударил в ходе выяснения отношений. Удар кулаком пришелся в губу. По словам свидетелей, упав, потерпевший мужчина перестал дышать. Судебные медики заключили, что смерть наступила мгновенно – от кровоизлияния в мозг.

Убийца – выпускник Харьковского института физкультуры. Он заявлял, что не намеревался убивать или калечить потерпевшего, просто так вышло. Максимальное наказание за содеянное – 10 лет лишения свободы.

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