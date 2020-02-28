В сельском баре человека убили с одного удара левой
Физической силой может похвастаться убийца, который получил почти максимальный срок.
Девять с половиной лет тюрьмы – таков приговор Краснокутского районного суда Харьковской области для местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Следствие установило, что роковой ночью 29 октября 2016 года в баре села Пархомовка обвиняемый единственный раз ударил в ходе выяснения отношений. Удар кулаком пришелся в губу. По словам свидетелей, упав, потерпевший мужчина перестал дышать. Судебные медики заключили, что смерть наступила мгновенно – от кровоизлияния в мозг.
Убийца – выпускник Харьковского института физкультуры. Он заявлял, что не намеревался убивать или калечить потерпевшего, просто так вышло. Максимальное наказание за содеянное – 10 лет лишения свободы.
Новости по теме
Чтобы понять, что женщина мертва, ему понадобилось более суток.
В общей сложности правоохранитель провела на больничной койке почти две недели.
За реализацию убийственного пойла предприниматель не поплатился ничем.