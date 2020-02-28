НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
15:31 28 Февраля 2020 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

В Монголии президента страны поместили в карантин с подозрением на коронавирус

Баттулга — первый президент, который посетил Китай с тех пор, как в стране ввели меры по сдерживанию вспышки коронавируса COVID-19.

В Монголии президента страны Халтмаагийн Баттулга поместили на 14-дневный карантин после его однодневного визита в Китай.

Об этом сообщило агентство Montsame.

Баттулга вернулся из Китая 27 февраля.

Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.

Эпидемия коронавируса COVID-19, вспыхнувшая в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения — 83,5 тысяч, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.

Источник:
Тэги: президент, Монголия, карантин, коронавирус

Новости по теме

В Азербайджане обнаружили коронавирус у россиянина

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 — он обнаружен у гражданина России, прибывшего из Ирана.

Эвакуированных украинцев из Китая отправят на карантин

В МВД заверяют, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, а карантин – это профилактические меры.

В Китае некому собирать новые iPhone

Все работники компании, в которой собирают iPhone, отправлены на карантин.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты