В Монголии президента страны поместили в карантин с подозрением на коронавирус

Баттулга — первый президент, который посетил Китай с тех пор, как в стране ввели меры по сдерживанию вспышки коронавируса COVID-19.

В Монголии президента страны Халтмаагийн Баттулга поместили на 14-дневный карантин после его однодневного визита в Китай.

Об этом сообщило агентство Montsame.

Баттулга вернулся из Китая 27 февраля.

Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.

Эпидемия коронавируса COVID-19, вспыхнувшая в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения — 83,5 тысяч, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.

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