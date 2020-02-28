В Монголии президента страны поместили в карантин с подозрением на коронавирус
Баттулга — первый президент, который посетил Китай с тех пор, как в стране ввели меры по сдерживанию вспышки коронавируса COVID-19.
В Монголии президента страны Халтмаагийн Баттулга поместили на 14-дневный карантин после его однодневного визита в Китай.
Об этом сообщило агентство Montsame.
Баттулга вернулся из Китая 27 февраля.
Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.
Эпидемия коронавируса COVID-19, вспыхнувшая в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения — 83,5 тысяч, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.
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