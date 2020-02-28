Сторона Микитася звернулась до НАБУ і САП з вимогою припинити дерибан активів УКРБУДу вартістю 50 млн доларів

Сторона Микитася звернулась до НАБУ і САП з вимогою припинити дерибан активів УКРБУДу вартістю 50 млн доларів.

Майно «Укрбуда» таємно продовжують розкрадати ті, хто розвалив компанію, позбавляючи людей останньої надії на відновлення справедливості. У схемах звинувачують Атрошенка, Мармиша і Столара, – повідомили журналістамна брифінгу у Микатася, передає from.ua з посиланням на «Аргумент». http://argumentua.com/novosti/mera-chern-gova-atroshenko-kolishnogo-yurista-ukrbudu-vmarmisha-zvinuvatili-u-rozkradann-akt?fbclid=IwAR0Uf9blTH6IHxq5XTXsKiHFo5PawKVuN7zJ2DB2Sxzh12BXvtWkn3W4BCQ

Зокрема на брифінгу була озвучена версія дерибану майна «УКРБУДа» зі сторони Микитася, який стверджує, що ті, хто зайшли у компанію під виглядом інвесторів, наразі намагаються «допиляти» цінні активи і кинути напризволяще 40 000 українців – рядових інвесторів «УКРБУДа». В підтвердження цих звинувачень, журналістам надали документи і докази, за якими пул з 12 колишніх компаній «УКРБУДу», які ще залишились в корпорації, нещодавно було переоформлено за 1,6 млн доларів на підставних осіб – людей мера Чернігова Владислава Атрошенка.Тоді як ринкова ціна виведеного майна становить як мінімум 50 млн доларів США!

«Я намагався пояснити і Кличку, і оточенню Зеленського, що довіряти тим людям, які розвалили «УКРБУД», та що вони приведуть нормальних інвесторів і вирішать проблему численних недобудов – це безглуздо, бо саме вони і є причиною краху і занепаду компанії», – наводять слова Микитася журналісти.

На думку екс-нардепа, чутки про те, що начебто зайшов новий інвестор, який все владнає, все вирішить, залучить кошти і зведе житлові будинки – і всі будуть задоволені: це пил в очі людям, інвесторам та президенту.

За його словами, те що зараз відбувається навколо тих активів, які ще залишилися в «Укрбуді», не витримує ніякої критики. І це може привести до непередбачуваних наслідків.

Микитась впевнений, що ні колишній заступник та юрист ТОВ «УкрбудДевелопмент» В’ячеславМармиш, ні мер Чернігова Владислав Атрошенко, ні «фейковий» інвестор Федотенков не мають жодного права на ці активи, тим більше їх комусь продавати за мільйони доларів.

«Ті, хто захопив майно «УКРБУДу» запевняють, що мають права на активи, на землю, на будівельні майданчики, які закріплені за певними фірмами. Вони шукають серед інвесторів тих, хто зважиться придбати ці активи. Але застерігаю – не робіть помилок, не віддавайте гроші шахраям, навіть якщо юристи будуть запевняти, що з документами все гаразд. Я гарантую, що все, що буде придбане у рейдерів, потім доведеться повертати без жодної компенсації!»- застерігає Микитась.

На глибоке переконання Микитася, врятувати ситуацію з «Укрбудом» можна, якщо зберегти ті активи, що залишилися в єдиному пулі, провести чесний, відкритий конкурс, і гарантувати інвестору захист його прав. Він повідомив, що такий, справжній інвестор є, але корупція навколо «Укрбуду» його відлякує.Екс-нардеп нагадав, що мова йде про 40 000 українців, надії яких отримати власне житло можуть остаточно зникнути. Що, в свою чергу, може призвести до непередбачуваних наслідків, якщо дати рейдерам можливість завершити задумане. Він закликав Президента звернути на цю проблему особливу увагу.

У підтвердження своїх тез і висловів, сторона Микитася надала журналістам документи і відомості, які розкривають справжні наміри рейдерів, і показують взаємозв’язки між ними та їхніми фірмами.

Зокрема, на брифінгу увагу журналістів звернули на той факт, як саме колишній юрист «УКРБУДу» В`ячеслав Мармиш, якого САП звинувачує в пособництві у заволодінні майном Національної гвардії України на суму 81,64 млн грн, 12 лютого вийшов із СІЗО під заставу у 40 млнгрн.

Сторона Микитася напряму пов’язуєце з незаконнимпродажем 12 останніх цінних активів«УКРБУДу» меру Чернігова В.Атрошенку за 1,6 млн доларів, які дивним чином дорівнюють 40 млн гривень, внесених Атрошенко за Мармиша в якості застави.

Насправді, за твердженням сторони Микитася, відбулося незаконне переоформлення активів «УКРБУДу» на людей Атрошенка – Олександра Суркова і Наталію Дьякову, що підтверджують численні записи у ЄДР та взаємозв’язки між цими особами. А тепер ці об’єкти намагаються продати частинами, хоча не мають на це жодного права! Зокрема мова йде про наступні об’єкти: ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛТД», ТОВ «А.В. ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «ФАЗУС», ТОВ «БОТЛЕР», ТОВ «СТАВЕК», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ СТАНДАРТ», ТОВ «А.М. ОЛІМПІК ІНВЕСТМЕНТ», ТОВ «АВАЛОН КИЇВ», ТОВ «А.В. БУДІВЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «РІЕЛКОМ», ТОВ «РІЕЛКОМ НОВИЙ», ТОВ «С.А. ПРАВО НА ЗЕМЛЮ», сукупна ринкова вартість яких досягає 50 млндоларів США!

Під час брифінгу журналістам повідомили, що у дерибані активів «УКРБУДу» також замішаний відомий забудовник Вадим Столар. Зокрема звернули увагу на те, що один з нових псевдоінвесторів, ресторатор Дмитро Федотенков – це людина Вадима Столара, і саме за гроші Столара відбулося переоформлення більшої частини активів «УКРБУДу» на Федотенкова, а згодом виведення на особисті рахунки успішного ресторатора 144 млн гривень з продажу активів!

Сторона Микитася вже звернулась до НАБУ, САП і ДБР, передала всі докази згаданих оборудок та сподівається на швидку і правомірну реакцію органів та недопущення незаконного продажу рейдерами активів «УКРБУДа».

Тэги: вадим столар, НАБУ, САП, корупція, дбр, укрбуд, Максим Микитась, Владислав Атрошенко, розкрадання майна