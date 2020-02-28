В космосе зафиксировали взрыв – крупнейший со времен Большого взрыва

Судя по всему, источником мощного выброса энергии стала сверхмассивная черная дыра в 390 млн световых лет от Земли в созвездии Змееносца.

Ученые всегда подозревали, что в созвездии Змееносца, которое объединяет тысячи галактик, творятся странные вещи. Американские и европейские рентгеновские телескопы обнаружили у этого созвездия странный изогнутый край, сообщает BBC.

И тогда было выдвинуто предположение, что это стенка пробоины, выбитой в плазме выбросом энергии одной из гигантских черных дыр, находящихся в одной из ключевых галактик созвездия.

«Чтобы вы представляли себе масштабы, пробоина имеет в поперечнике полтора миллиона световых лет», – рассказала один из авторов открытия Мелани Джонстон-Холлит.

Однако поначалу ученые сомневались в том, что источником этого взрыва была черная дыра, поскольку пробоина была слишком огромной. Это значило, что выброс черной дыры должен был быть неимоверной силы.

Однако новые данные низкочастотных наблюдений, полученные при помощи телескопов обсерватории «Мерчисон» (MWA) в Австралии и Гигантского радиотелескопа (GMRT) в Индии, судя по всему, подтверждают эту теорию.

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