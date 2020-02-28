Противники теории глобального потепления нашли себе Анти-Грету
19-летнюю Наоми Зайбт из Германии взял на постоянную работу влиятельный американский аналитический центр Heartland Institute, который критикует теорию глобального потепления.
Но Наоми Зайбт имеет мало общего с Гретой Тунберг. Ранее она была вообще неизвестна широкой публике, даже в Германии. А ее канал на YouTube, имеющий 58 тыс. подписчиков и менее 100 тыс. просмотров у большинства ее роликов, был весьма далек от успеха у широкой аудитории, пишет Le Monde.
Если Грета Тунберг сделала борьбу против глобального потепления своей главной целью, то Наоми Зайбт до своего поступления на работу в Heartland Institute не слишком интересовалась проблемами окружающей среды.
Из двадцати видео, опубликованных на ее канале до начала февраля, только два посвящены глобальному потеплению. Другие в основном развивают классические темы немецких правых. Причем ее позиции часто близки к позициям партии «Альтернатива для Германии» (AFD), какую-либо близость к которой девушка отрицает.
Heartland Institute не скрывает своего намерения сделать Наоми Зайбт «анти-Гретой» мирового масштаба. Организация уже объявила об участии блогерши в следующей Консервативной политической конференции, ежегодного большого собрания американских правых, где она выступит с речью о «климатической панике».
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